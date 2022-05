Australia, il nuovo premier è l’italiano Anthony Albanese

“Congratulazioni e in bocca al lupo al nuovo primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese. Italia e Australia rafforzeranno ulteriormente la loro cooperazione per promuovere lo sviluppo sostenibile, il raggiungimento degli obiettivi climatici e la sicurezza globale”. Lo dichiara il premier Mario Draghi sul profilo Twitter di Palazzo Chigi. Albanese, 59 anni, leader del partito laburista, è figlio di un italiano di Barletta. Nel corso della prossima settimana incontrerà il presidente americano Joe Biden. Albanese, “Albo” per gli amici, ha preso in mano la guida del partito e l’ha condotto alla vittoria contro la destra che governava da nove anni.

Come detto, il suo padre, Carlo Albanese, era di Barletta. Anthony tuttavia lo ha conosciuto soltanto anni dopo, poco prima della sua morte in Italia nel 2014, perché l’uomo ha abbandonato lui e la madre, Maryanne Ellery, poco dopo la sua nascita.

Per evitare ‘lo scandalo’ nell’Australia degli anni ’60 e all’interno di una famiglia molto cattolica, fu messa in giro la notizia che Carlo era morto in un incidente d’auto poco dopo il matrimonio in Europa. Soltanto quando aveva 14 anni Anthony, che gli amici chiamano “Albo”, seppe la verità dalla madre: Carlo faceva lo steward su una nave da crociera quando conobbe Maryanne nel 1962 durante l’unico viaggio oltreoceano della sua vita in Asia ed Europa. Tornata a Sidney era single e incinta di quattro mesi come racconta la biografia del 2016, “Albanese: Telling it Straight”.