Confindustria, Giorgetti: Al lavoro con coraggio ed entusiasmo

“E’ una fase storica cruciale. In ogni epoca l’imprenditore ha svolto una funzione sociale che è mutata nel tempo. Non possiamo fare finta che l’occupazione è generata dalle imprese, da quelle sane e da quelle in crisi ma che hanno le giuste premesse per ripartire. Ognuno faccia la sua parte, è il momento di metterci al lavoro con coraggio ed entusiasmo” Così il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in un messaggio al 36simo convegno dei giovani imprenditori in corso alla stazione marittima di Napoli.