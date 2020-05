Madrid, 16 mag. (Adnkronos) – E’ in calo, per il secondo giorno consecutivo, la curva dei decessi in Spagna, dove nelle ultime 24 ore si sono registrate 102 vittime per complicanze legate al coronavirus. Si tratta del numero di morti più basso dal 18 marzo. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Madrid, aggiornando a 27.563 il totale delle persone decedute dopo aver contratto il Covid-19.