Covid-19, è operativa “C-Healer”: l’applicazione per le cure domiciliari

Si chiama “C-Healer” ed è un’app gratuita nata su iniziativa del dottor Andrea Stramezzi per offrire supporto a chiunque, ammalato di Covid -19, abbia necessità ed urgenza di trovare un medico che lo curi a casa. L’applicazione è già scaricabile gratuitamente, nella versione Android (a breve anche per Ios) sul telefonino, al link: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.dotquantum.ch. Il progetto è decollato grazie ad una raccolta fondi promossa attraverso il crowfounding che ha permesso agli organizzatori di ricevere finora oltre 70mila euro ed è ancora aperta per sostenere le spese di gestione.

“Sono molto soddisfatto – dice Stramezzi – perchè siamo riusciti a tradurre un sogno in realtà, in pochi mesi, meno di quattro, per l’esattezza. D’ora in avanti sarà più semplice e veloce per un paziente trovare un medico e per il medico tener monitorato il paziente, e aggiornare la cartella clinica in tempo reale“. Già a poche ore dal debutto, sei medici, tra questi il dottor Paolo Baron, avevano dato la loro disponibilità al servizio, ma gli organizzatori si aspettano a breve, l’adesione di un migliaio di altri dottori, dal Nord al Sud Italia, che hanno mostrato interesse per l’iniziativa. “Contiamo, per fine gennaio, inizio febbraio– dice ancora Stramezzi- di avere un grande numero di medici a disposizione per garantire agli ammalati, un servizio sempre più puntuale“. Per qualsiasi esigenza o in caso di necessità di assistenza tecnica basta mandare una mail all’indirizzo staff@covidhealer.org, mentre a questo link si possono trovare tutorial per aiutare in nuovi utenti a registrarsi e ad usare l’App: https://covidhealer.org/faq-e-tutorial-pazienti-app-covid-healer/.