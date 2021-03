iX3, la prima BMW X full electric

La BMW iX3 unisce l’efficienza del motore elettrico con le doti sportive che contraddistinguono BMW. Primo modello del marchio ad essere costruito nello stabilimento di Shenyang in Cina è già nelle concessionarie italiane ad un prezzo base di 69.900 Euro. Grazie alla tecnologia ed all’esperienza acquisita nell’elettrico il motore, la trasmissione e l’elettronica di potenza sono per la prima volta disposti insieme in unico vano. Il motore elettrico funziona senza uso di magneti evitando così l’utilizzo di “terre rare” e due terzi in meno di cobalto nella produzione del motore e confermando i principi di sostenibilità ambientale ai quali si ispira la casa bavarese. Perciò l’efficienza del motore è stimata al 93% e genera una potenza massima di 286 Cv ed una coppia di 400 Nm immediatamente disponibile e sostenuta ad alti regimi. La iX3 in 6,8 secondi raggiunge i 100 Km/h ed in 3,7s i 60 km/h. La velocità massima di 180 Km/h è elettronicamente limitata.

La tecnologia è all’avanguardia anche nella costruzione delle 188 celle prismatiche della batteria, sulle quali si può intervenire singolarmente, raccolte in dieci moduli, poste in basso nel sottoscocca dell’auto al centro della vettura. Ciò e il peso ne riduce il baricentro di 74 mm rispetto alla BMW X3 con positive refluenze sull’assetto. Il contenuto energetico è di 74 kWh, con un consumo di 18,6 kWh/100 km ed un’autonomia di 458 km. Innovativo il recupero adattivo dell’energia : si può anche scegliere a secondo dello stile di guida un maggiore o minore livello di recupero perchè l’intelligenza artificiale media fra il recupero di energia ed il confort di guida. Il 90% di tutte le situazioni di riduzione di velocità quali l’approssimarsi di un veicolo o di una rotonda vengono gestiti senza l’intervento del pedale del freno con il cambio automatico in posizione B. Il 25% dell’energia necessaria per aumentare l’autonomia del veicolo viene così recuperata. Scambiando facilmente dunque la posizione della leva dalla posizione D recupero adattivo, o livello alto, medio o basso alla posizione B , che si può definire guida con un solo pedale.

Il frontale si presenta con meno aperture perchè non è richiesta aria per il raffreddamento del motore termico, spariscono i fendinebbia perchè sostituiti dagli efficienti led . Prese d’aria laterali fanno confluire l’aria sugli esclusivi cerchi aerodinamici in lega leggera da 20″. Esclusivi per questo modello, venduti come optional, contribuiscono ad una migliore resistenza dei pneumatici al rollio ed il simbolo BMW al centro circoscritto dalla caratteristica linea azzurra, azzurro che sottolinea anche la linea sotto le portiere. Il retro dell’auto ha caratteristiche che ne aumentano la aerodinamicità. Molto ampio il bagagliaio con una capacità di carico di 1.560 litri dai 510 litri iniziali grazie allo schienale del sedile posteriore diviso/pieghevole 40:20:40. Il peso totale della vettura, 2200 kg, è ben distribuito 43% davanti e 57% dietro. Gli interni sono molto eleganti e ben rifiniti con la possibilità di scegliere rivestimenti in pelle di qualità. Il nuovo sistema di navigazione consente di calcolare i tempi di percorrenza e di arrivo più velocemente e con maggiore precisione. La iX3 è equipaggiata con il sistema operativo ID7 di ultima generazione che consente di aggiornare on line i software dell’auto. Due le linee di equipaggiamento, la standard “Inspiring” e l’opzionale “Impressive” che aumenta ancor più la classe e l’eleganza del modello.

(ITALPRESS).