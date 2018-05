Jorit, lo street artist senza volto protagonista di “Copertina d’Autore”

Sarà Jorit, street artist di fama internazionale di cui resta ignota l’identità, il protagonista di “Copertina d’Autore”, il nuovo progetto dell 23ma edizione del Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito” che intende guardare ai giovani talenti italiani attivi nel campo dell’arte visiva, in ambito internazionale. Di Jorit non si conosce l’identità, si sa solo che partito da Napoli anni fa è oggi tra gli street artist più famosi nel mondo. I suoi lavori si ispirano ai viaggi in Africa orientati alla conoscenza delle tribù e dei rituali primitivi. Ogni anno un’équipe composta da giornalisti ed editori campani selezionerà un artista per realizzare la “Copertina d’Autore” del Premio. Gli elementi del racconto iconografico che l’artista internazionale selezionato dovrà elaborare, secondo uno stile sintetico, che ben si presti alla grafica di un volume d’arte, saranno quelli legati al territorio campano ed al concetto mitologico del Mediterraneo.