Napoli, armato e con giubotto antiproiettile in ospedale: arrivano 10 volanti. Ma era un falso allarme

“C’e’ un uomo armato in corsia”. La segnalazione è arrivata alla Polizia da una guardia giurata in servizio al Monaldi di Napoli. Ma quando gli agenti, a bordo di una decina di volanti, sono arrivati all’ospedale, hanno rintracciato e identificando l’uomo, constatando che non era armato. Sull’episodio indaga l’ufficio di prevenzione generale della Questura di Napoli.

L’uomo aveva tentato di parcheggiare l’auto all’interno del presidio ospedaliero, dichiarando di essere una guardia giurata; alla richiesta dei vigilantes di esibire il tesserino, ha tergiversato.Sarebbe poi riuscito a raggiungere a piedi l’ingresso e poi ad arrivare al terzo piano. L’allarme era stato però dato ed era arrivata la polizia, che, per bloccarlo, ha temporaneamente fermato l’ingresso e l’uscita di personale, visitatori e pazienti nell’edificio.