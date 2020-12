Napoli, torna il “Bonus Spesa”: l’annuncio di Panini e Buonanno

La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco con delega al Bilancio, Enrico Panini, e dell’assessore alle Politiche Sociali, Monica Buonanno, ha approvato, ieri sera tardi, la Delibera che stabilisce le linee per l’utilizzo del Fondo di Solidarieta’ Alimentare di 7.625.344,16 euro assegnato con il Decreto Ristori Ter, di oltre un milione proveniente dal Fondo Comunale “Cuore di Napoli” e 80 mila euro riconosciuti al Comune di Napoli dall’Anci Nazionale. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Napoli. “Se alla precedente ondata dell’operazione “Buoni Spesa”, avvenuta durante la prima fase dell’emergenza da Covid-19, l’Amministrazione e’ riuscita a garantire buoni a circa 27.000 famiglie napoletane – si spiega – con il nuovo fondo a disposizione si prevede di aiutare oltre il doppio delle famiglie”. “Dalle ore 12,00 di lunedi’ 7 dicembre e fino alle ore 14,00 di sabato 12 dicembre – dicono il vicesindaco Enrico Panini e l’assessore Monica Buonanno – sara’ possibile richiedere il ‘Bonus Spesa’ collegandosi al sito del Comune di Napoli dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Stiamo lavorando alacremente e celermente con tutti i servizi e il personale, oltre che con la commissione consiliare Welfare, per rendere immediatamente attiva la misura di sostegno, con la finalita’ di assicurare per le festivita’ Natalizie un aiuto concreto alle famiglie in difficolta’, alleviando i disagi causati della pandemia da virus Covid 19. Le economie locali, i lavoratori precari o non tipizzati e i cittadini particolarmente fragili si trovano a vivere nuove difficolta’ nella ‘zona rossa’, affrontando una situazione di emergenza sanitaria e sociale di assoluta gravita’”. “Il ‘Bonus Spesa’ – chiariscono – presenta alcune novita’ rispetto alla fase del lockdown: abbiamo voluto agire secondo il principio di un welfare modulare, calibrato sui differenti bisogni e fragilita’; confermiamo l’utilizzo della piattaforma digitale, che ci ha permesso di controllare a monte eventuali problemi, ma e’ stata resa piu’ intuitiva e raggiungibile anche da cellulari e smartphone; la platea degli utenti, salvo disponibilita’ del fondo, e’ stata ampliata anche ai percettori di reddito di cittadinanza con un nucleo familiare piu’ numeroso fino a quelli composti da tre persone, secondo i controlli dell’anagrafe cittadina”. “Prima di Natale – concludono – contiamo di erogare i primi bonus: i beneficiari verranno informati tramite un sms in cui verra’ comunicato il pin e la lista dei supermercati piu’ vicini al luogo di residenza dove poter effettuare la spesa; bastera’ poi solo comunicare il pin alla cassa per usufruirne. Siamo costantemente al lavoro per far si’ che tutti i cittadini possano uscire da questo duro periodo con le minori ripercussioni possibili e vivere un sereno Natale”. Sara’ possibile per i cittadini che hanno bisogno di assistenza per la corretta compilazione della domanda rivolgersi in maniera totalmente gratuita ai Caf che aderiranno, il cui elenco sara’ pubblicato sul sito internet del Comune. “Si tratta di una misura che abbiamo fortemente voluto – afferma il sindaco de Magistris – e per la quale ho anche scritto personalmente al presidente del Consiglio Conte. Raggiungeremo oltre 50.000 famiglie alle quali consentiremo di respirare durante le festivita’ natalizie. Sara’ un Natale di cuore, solidarieta’ e concretezza”.