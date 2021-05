Notiziario novità in libreria ** (7)

(Adnkronos) – E’ in libreria con HarperCollins il nuovo libro di Alberto Angela ‘L’Inferno su Roma. Il grande incendio che distrusse la città di Nerone’, il secondo volume della Trilogia di Nerone nel quale viene raccontato il grande incendio che investì la Città Eterna nel 64 d.C. “La belva si è svegliata – si legge nel libro – è cresciuta, si nutre, si riproduce… e si muove in cerca di altro cibo. A vederlo così, il fuoco non sembra un elemento ma un essere vivente. Proprio come un predatore segue l’odore delle vittime, il fuoco cerca l’ossigeno. A volte si avvita dentro impercettibili correnti d’aria ascensionali e si alza come un cobra.” È lui il protagonista indiscusso di questo libro e artefice del colossale incendio che cambia per sempre Roma.