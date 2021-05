Nuova personalizzazione per Citroèn C3

La terza generazione di Citroèn C3 ha superato il milione di unità prodotte e continua ad essere protagonista del panorama automobilistico europeo, confermando come il suo carattere fresco e la sua personalità colorata rimangano un punto fermo nell’universo automotive. In Italia, i numeri parlano chiaro ed esprimono con convinzione il successo commerciale: al termine del primo quadrimestre del 2021, si è posizionata terza nel suo segmento. Nel nostro Paese il lancio di Nuova Citroèn C3 risale allo scorso settembre, e da allora ha convinto quasi 30.000 clienti a firmare un contratto di acquisto.

Berlina dallo stile moderno che esprime energia, Nuova Citroèn C3 si distingue nel suo segmento per il design audace, la personalità colorata e il comfort unico, amplificato dagli innovativi sedili Advanced Comfort. Compatta all’esterno, Nuova Citroèn C3 accoglie comodamente 5 persone a bordo. La sua gamma motori include alimentazione benzina (anche per neo-patentati e anche con cambio automatico EAT6) e diesel. Grazie alle sue 12 tecnologie di assistenza alla guida, consente di viaggiare in sicurezza sia in città che in ambito extra-urbano.

Ma è soprattutto lo stile che fa la differenza: proprio il suo design moderno, colorato e dall’elevato potenziale di personalizzazione è infatti una delle principali ragioni del grande successo che ha permesso a Citroèn di superare il milione di unità prodotte. Lo lascia supporre l’altissimo livello di personalizzazione che offre, grazie a 7 tinte per la carrozzeria, 4 Pack Color, i tocchi di colore che decorano gli Airbump® laterali ed i profili dei fari fendinebbia, a cui si aggiungono, specificatamente per il tetto, 4 tinte a contrasto e 3 decorazioni, per un totale di 97 combinazioni. In questo modo, ognuno può esprimere in maniera unica, distintiva e inequivocabile il proprio gusto individuale. Tanto più che anche l’abitacolo permette di scegliere, in aggiunta a quella di serie, tra l’Armonia Emeraude dalle connotazioni dinamiche, e l’Armonia Techwood con dettagli alto di gamma.

Visto che lo stile è alla base dell’indiscusso gradimento di Nuova Citroèn C3, il mese di maggio si presta ad una esclusiva promozione, nata per celebrare il successo della Best -Seller della Marca, già prodotta in 1 milione di unità. L’offerta di maggio esalta l’unicità in termini di personalizzazione, uno degli elementi distintivi della vettura e tra quelli più apprezzati dal pubblico italiano, e include nel prezzo il colore del tetto a contrasto e il Pack Color. In particolare, grazie al finanziamento SimplyDrive, Nuova Citroèn C3 Feel Pack Puretech 83 CV Neopatenati mostra uno speciale prezzo Promo di 13.250 euro (IVA e messa in strada incluse, escluso IPT), rispetto al listino di 16.650 euro. L’offerta comprende la personalizzazione relativa agli optional ‘Colore tettò e/o ‘Pack Color’ disponibili solo sugli allestimenti Feel Pack, Shine e Shine Pack. Dopo avere versato unanticipo di 3.400 euro, sono previste 35 rate mensili da 129 euro e rata finale da 8.058 euro. TAN 5,49% TAEG 7,74%. L’offerta è valida in caso di permuta/rottamazione, ed è riservata ai clienti privati per contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 maggio.

(ITALPRESS).