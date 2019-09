Roma, 18 set. (AdnKronos) – Un pino marittimo ad alto fusto è andato giù all’altezza del civico di 13 di via Francesco Passino, nel quartiere Garbatella, a Roma. L’albero si è abbattuto su tre auto in sosta. E’ accaduto poco dopo le 5. Al momento non risultano feriti. Sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico.