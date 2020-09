Regione Campania, De Luca: Aumenteremo i posti di terapia intensiva

“Il nostro obiettivo è quello di aumentare ulteriormente i posti di terapia intensiva disponibili ed entro il 24 settembre completeremo gli screening ai docenti e al personale non docente”. A dirlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ricorda che “nei mesi scorsi – abbiamo realizzato in 20 giorni 120 posti di terapia intensiva in preparazione di una nuova emergenza, augurandoci ovviamente che non arrivi mai. Purtroppo però l’Oms ieri ha detto che tra ottobre e novembre si aspetta un’ondata pericolosissima di contagi a livello mondiale”.