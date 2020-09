Convergenze unica azienda campana premiata ai Best Managed Companies Award

Convergenze, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, Energia, E-mobility con il network EVO (Electric Vehicle Only), è stata premiata tra le migliori imprese italiane ai “Best Managed Companies Awards 2020”. Unica azienda campana. Il premio, giunto alla terza edizione, si pone l’obiettivo di valorizzare le aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. L’iniziativa è promossa da Deloitte, una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, e sostenuta da ALTIS Cattolica, da ELITE – il programma promosso dalla Borsa Italiana che supporta lo sviluppo delle imprese ad alto potenziale – e da Confindustria. Le aziende vincitrici sono state individuate da una giuria costituita da esperti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale italiano.

Il processo di selezione ha tenuto in considerazione sei criteri fondamentali: Strategia, Competenze e Innovazione, Corporate Social Responsibility, Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performance. A questi pilastri si aggiunge, quest’anno, un fattore particolare che accomuna tutte le realtà premiate, ossia la resilienza e la capacità di adattamento di fronte all’emergenza Coronavirus. Convergenze è stata l’unica azienda Campana ad essere premiata, confermandosi dunque come punto di riferimento per il territorio in cui opera e best case di azienda di successo del Sud Italia.