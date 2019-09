Roma, 21 set. (AdnKronos) – Un autista aggredito venerdì sera a Roma. “Esprimo solidarietà all’autista del bus della linea 46” scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi, in merito all’aggressione avvenuta in via Boccea da parte un gruppo di otto ragazzi. “Sono episodi inaccettabili e vergognosi, Roma non tollera la violenza”.