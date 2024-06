Stefano Lucchini è il nuovo presidente di Amcham

Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, è il nuovo presidente dell’American Chamber of Commerce in Italy, istituzione non-profit affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D.C., network di 117 camere di commercio americane in 103 paesi con oltre 3 milioni di imprese associate.

Le nuove cariche sociali del Board AmCham elette oggi, nell’ambito della 109ª Assemblea annuale dei Soci per il Comitato Esecutivo sono, oltre a Lucchini:

vicepresidente Vicario Luca Franzi, Aon; vicepresidenti Elena Alberti, Penske Automotive, Laura Galli, 3M Italia, Stefano Rebattoni, IBbm Italia; Tesoriere Maricla Pennesi, Andersen Tax & Legal Italia. I consiglieri (già cooptati durante l’anno) sono Giorgia Favaro, McDonald’s Development Italy; Laura Galli, 3M Italia: Mauro Macchi, Accenture; Marco Piccitto, McKinsey & Company, Inc. Italy; Paola Pirotta, Medtronic Italia. Nuovi eletti: Angelo Puca, Upmc; Nicolò Mardegan, Enel; Fiorella Passoni, Edelman Italy; Massimo Petrone, Petrone Group; Thomas D. Smitham, Leonardo.