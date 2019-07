Universiadi, De Luca su Fb: Momento di svolta per la Campania

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ricorda su Facebook che “questa sera, nel nuovo stadio San Paolo, dove erano iniziate il 3 luglio, si concludono le Universiadi” e traccia un primo bilancio: “Possiamo essere soddisfatti del lavoro fatto. Siamo riusciti a dare una bella immagine di Napoli e della Campania. Un’immagine di efficienza, di concretezza e di operatività. Abbiamo fatto un mezzo miracolo – spiega – realizzando in dieci mesi 70 impianti sportivi. Alcuni ex novo, altri sono stati ristrutturati. Un tour de force in un contesto di correttezza amministrativa, sotto la vigilanza dell’Anac, l’Autorità anticorruzione”. Il governatore quindi aggiunge: “Dovremo discutere con i Comuni e pretendere che ci siano il personale adeguato e le risorse per le manutenzioni degli impianti. Questi gioielli non devono tornare in uno stato di abbandono. L’obiettivo – annuncia – è quello di creare un grande movimento sportivo giovanile soprattutto nei quartieri e nelle periferie. Grazie a questi impianti intendiamo mettere in atto politiche sociali per i giovani e per la trasmissione di valori grazie allo sport. Le Universiadi – conclude De Luca – vanno considerate un momento di svolta per la Campania”. All’evento di chiusura sarà presenta anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.