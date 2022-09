Addio alla giornalista Anna Alberti

Care amiche e cari amici – scrive Rho -, sono ancora scosso dalla notizia

della morte, ieri, di Anna Alberti: una collega giornalista molto coraggiosa e intelligente, già nel cdr di Marie Claire, poi a Gente, negli ultimi tempi freelance, ci ha lasciati a soli 61 anni d’età stroncata da una malattia rapidissima.

Solo 15 giorni fa, Anna aveva partecipato a una riunione sindacale del nostro gruppo ‘Non Rubateci il Futuro – giornalisti

poi ci aveva mandato un messaggio molto bello

che oggi ripropongo: Utilissima riunione, ho ascoltato chi è esperto, e mi sembra che ne sia uscita una proposta – non solo difensiva – che può interessare molti. Ovvio che bisogna tutelare chi vuole uscire al più presto con un prepensionamento, ma pensare anche a chi vuole restare ancora nelle redazioni per qualche anno è una buona idea. Con vantaggi anche per la sostenibilità dell’intero sistema (Inpgi/Inps ed editori)”. I funerali si svolgeranno

domani, giovedì 29 settembre, alle 11 alla parrocchia di San Bernardino, ad Arese.

