BricoCenter assume 150 Addetti Vendita e altre figure

Il Gruppo è alla ricerca di diplomati e laureati in Italia

BricoCenter, leader della Distribuzione Organizzata, assumerà oltre 150 Addetti alla Vendita, Addetti alla Logistica; Capi Settore e Responsabili alle Risorse Umane, da inserire presso i punti vendita presenti in Italia, ma il Gruppo è alla ricerca anche di giardinieri, elettricisti, falegnami, montatori, idraulici etc. Gli Addetti alla Vendita dovranno accogliere, ascoltare e soddisfare i clienti accompagnandoli nella loro esperienza d’acquisto, fare in modo che il negozio sia pieno e ordinato favorendo un acquisto facile e veloce, contribuire allo sviluppo delle competenze di tutti grazie alla passione nel condividere con clienti e colleghi le proprie conoscenze sui prodotti, organizzare iniziative e eventi dedicati ai clienti favorendone la partecipazione rendendo il negozio un punto di riferimento per il miglioramento della casa e del giardino; gli Addetti alla Logistica faranno parte di una squadra logistica a supporto di tutte le attività commerciali del negozio e dovranno occuparsi del flusso delle merci dal ricevimento al caricamento dei banchi, partecipare agli inventari, gestire lo stock e le anomalie, smistare le merci in entrata e in uscita, preparare le zone espositive e tenere il negozio sempre pieno e ordinato; i Capi Settore dovranno seguire e garantire il corretto funzionamento del processo dei sopralluoghi e delle consegne, incoraggiare e motivare la propria squadra a sviluppare con i clienti una relazione unica e duratura accompagnandoli prima, durante e dopo l’esperienza d’acquisto, pianificare e organizzare le attività della squadra, promuovere la collaborazione, la circolazione delle informazioni e la condivisione di competenze e realizzare iniziative, eventi locali e momenti dedicati ai clienti; i Responsabili alle Risorse Umane dovranno anticipare il fabbisogno di risorse con piani di ricerca e selezione, accompagnare i manager nell’individuazione di giovani talenti interni, contribuire alla pianificazione di attività di gestione e organizzazione del lavoro, promuovere tematiche di sicurezza e benessere del collaboratore, assicurare la diffusione della strategia e della cultura dell’impresa nei negozi.

Per verificare tutte le altre posizioni…

continua a leggere