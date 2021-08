Genova, 29 ago. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 2-1 il Genoa in un match della seconda giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ del capoluogo ligure. Al vantaggio degli azzurri con Fabian Ruiz al 39′, risponde al 69′ Cambiaso, all’84’ arriva il gol partita di Petagna. In classifica il Napoli aggancia in vetta Lazio e Inter a quota 6, mentre i rossoblù restano fermi a zero.