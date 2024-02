Clara Giove a capo dell’area legale della maison Valentino

Clara Giove è il nuovo capo dell’area legale di Valentino. La professionista ha maturato esperienza a livello internazionale nel settore della moda e del lusso, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito legale. Proviene infatti da New Guards Group, dove è entrata nel 2021 con il ruolo di responsabile legale, commercial e IP. In passato è stata in The Swatch Group Italia in qualità di capo del legale per l’Italia e in Luxottica in qualità di senior attorney del dipartimento societario estero. Prima ancora, è stata nello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners come associate del dipartimento corporate/m&a, dove ha avuto – tra l’altro – l’opportunità di svolgere due secondment, il primo come responsabile legale di Unieuro, il secondo come legal counsel in Borsa Italiana.