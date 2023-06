Corea, il vino italiano a Seoul: masterclass e incontri B2B

La Camera di Commercio italiana in Corea ha organizzato una masterclass sul vino e un evento di incontro B2B con Seiterre, azienda vinicola italiana appena introdotta in Corea e in visita per la prima volta nel Paese per incontrare gli esperti dell’industria vinicola coreana. Come si legge sul sito della Camera di Commercio, è in programma una masterclass in coreano tenuta dal Sommelier Sungjin Kwak e dall’Enologo Seiterre Carlo Alberto Manerba per introdurre e spiegare le caratteristiche della cantina e dei vini Seiterre. L’iniziativa è in programma per lunedì 10 luglio presso Emilio Cibo e Vino, a Seoul, a partire dalle ore 11; dopo la masterclass, alle ore 12, è previsto un pranzo italiano a buffet e degustazione. Infine, dalle ore 12.30 sono previsti incontri b2b con il rappresentante dell’azienda vinicola per informazioni più dettagliate.