Il Premio Faraglioni 2023 al regista premio Oscar Paolo Sorrentino

La manifestazione, giunta alla sua XXVIII edizione, è in programma per il prossimo primo settembre al Teatro del Grand Hotel Quisisana a Capri. A Sorrentino andrà la preziosa scultura d’argento raffigurante i Faraglioni di Capri come simbolo di bellezza unica e come omaggio alla genialità che mette nelle sue opere. Il regista, si legge nella nota che annuncia il conferimento del premio, ha espresso tutta la sua gioia per i legami forti che lo uniscono a Napoli – la sua terra – e a Capri, che ha vissuto sin da ragazzo, tanto da scegliere l’isola come set del suo ultimo film, candidato agli Oscar 2022 per il Miglior Film Straniero “E’ stata la mano di Dio”. Il Premio Faraglioni, ideato ed organizzato dai fratelli Damino della Capri Arte, ha nel suo albo d’oro nomi di spessore nel campo dell’arte e della cultura, del teatro e del cinema, grandi personaggi che hanno contribuito a fare più grande il nome dell’Italia nel mondo: da Alberto Sordi a Carla Fracci, da Dino De Laurentiis a Claudia Cardinale, da Giancarlo Giannini a Lucio Dalla, daRiccardo Cocciante ad Antonello Venditti, da Massimo Ranieri a Francesco De Gregori, da Andrea Bocelli a Riccardo Muti. A condurre la serata di gala per la consegna del Premio sarà la giornalista e presentatrice Rai Tv Eleonora Daniele.