Coronavirus, in Campania 100 nuovi casi e nessun decesso

NAPOLI (ITALPRESS) – Sono 100 i casi positivi di coronavirus registrati in Campania, di cui 5 dalla Sardegna e 16 connessi a rientri, e sono stati eseguiti 5.427 tamponi. E’ quanto risulta dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione. I positivi in totale sono 7.868 e complessivamente sono stati eseguiti 454.878 tamponi. Non si registrano decessi, così il numero delle persone decedute resta fermo a 448. Sono due le persone guarite, dato che porta il totale dei guariti a 4.478, di cui 4.473 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. A questi si aggiungono 83 positivi (rientri e cittadini non campani) su 2.139 tamponi relativi agli ultimi giorni e che erano in attesa di elaborazione.

(ITALPRESS).