Corporate Heritage Awards, il premio che valorizza la storia delle imprese con più di 50 anni: domande entro il 31 agosto

“La difficoltà non sta nel raccontare una storia, ma nel lasciarne traccia”. Il claim scelto chiarisce perfettamente come nasce e dove vuole andare il progetto del premio “Corporate Heritage Awards“, giunto alla seconda edizione e promosso da Leaving Footprints dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, la prima consulting factory specializzata nella consulenza in ambito di heritage marketing. “L’obiettivo del premio è quello di far emergere le storie e le vicende delle imprese cui è legato lo sviluppo del nostro Paese, e di raccontarle per contribuire ad alimentare e sviluppare la cultura imprenditoriale”, si legge nella brochure di presentazione. Un concetto che la professoressa Maria Rosaria Napolitano, docente di Marketing e Strategia alla “Parthenope” (Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi – DISAQ) e tra i promotori del riconoscimento insieme a Giusy Mignone, amministratore unico dello spin-off Leaving Footprints, rafforza: “L’intento è quello di valorizzare il vissuto, la storia delle imprese e delle organizzazioni, affinché possano lasciar traccia, attraverso i diversi strumenti di heritage marketing, dell’importanza del loro patrimonio storico e culturale”.

Il bando è online alla pagina www.corporateheritageawards.it e c’è tempo fino 31 agosto 2022 per inoltrare la propria candidatura. L’adesione all’iniziativa è libera e gratuita.

Chi può partecipare

Potranno presentare la propria candidatura le imprese che dimostrano di aver maturato almeno 50 anni di ininterrotta attività e di aver sostenuto significativi investimenti o realizzato iniziative originali per preservare e comunicare il proprio patrimonio storico-culturale, inteso sia in senso materiale sia in senso immateriale.

Le categorie in concorso

Il premio intende esaltare l’impegno delle imprese italiane nel valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale attraverso una narrazione avvincente e l’utilizzo delle seguenti categorie: narrazione attraverso parole, immagini e suoni; narrazione digitale attraverso parole, immagini e suoni; narrazione attraverso luoghi; narrazione attraverso prodotti e brand; Narrazione attraverso eventi; narrazione per il sociale.

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da esponenti del mondo accademico, autorevoli professionisti del settore culturale e della comunicazione, oltre che del mondo delle imprese storiche.

Presidente: Antonio Calabrò – Presidente Museimpresa

Membri Comitato scientifico:

Eugenio Alphandery – Presidente Unione Imprese Storiche Italiane

Pina Amarelli – Vicepresidente onorario Les Hénokiens

Sandro Castaldo – Presidente Società Italiana Management (SIMA)

Angelo Di Gregorio – Presidente Società Italiana Marketing (SIMktg)

Ugo Cilento – Presidente de “I Centenari – Aziende Storiche Familiari Italiane”

Valentina Martino – Responsabile scientifico di Biblhub Sapienza

Daniele Pozzi – Coordinatore del Centro di Ricerca Heritage Hub LIUC

Maria Rosaria Napolitano – Responsabile Scientifico di Leaving Footprints

Bruno Sparandeo – Delegato Regionale per la Campania di UNA

Premiazione

La cerimonia di consegna dei premi avrà luogo a Roma durante la Settimana di Cultura d’Impresa, che si tiene come ogni anno tra la seconda e terza settimana di novembre.