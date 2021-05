(Adnkronos) – Nelle ultime 24 in Portogallo nessun morto per il Coronavirus. Lo rende noto il bollettino giornaliero delle autorità sanitarie, che registra anche 180 nuovi contagi. E’ la quarta volta dall’inizio della pandemia che non vi sono morti per il coronavirus, dopo il 26 e il 30 aprile, assieme al 3 agosto 2020.