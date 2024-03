Dall’8 aprile in prima tv su Cartoonito la serie “I BigFoot”

Roma, 27 mar. (askanews) – Arriva in esclusiva prima tv su Cartoonito una nuova serie dedicata al target prescolare: “I BigFoot”. Dall’8 aprile tutti i giorni alle 13.40. I BigFoot, l’ultima famiglia ancora esistente di dinosauri, vive in una piccola e solitaria isola in mezzo al mare. Strampalati, primordiali, spesso pasticcioni, i BigFoot vivono la loro vita assaporando ogni emozione, risata o sconfitta, sapendo di poter contare sempre l’uno sull’altro.

La famiglia è composta da: Mammamia, inventrice provetta, infinita fonte di energia e pilota di ogni avventura; Papatuk, il papà un po’ fifone, spesso un bambinone ma sempre pronto a mettersi in gioco; PoPooh il giovane energico e un po’ piantagrane; Pippoo la sorella forte e coraggiosa; Oldfoot, il nonno grande narratore, capace di addormentarsi ovunque; Granny, la nonna smemorata ma con grandi abilità nascoste e UncleRock, lo zio appassionato di musica.

I BigFoot vivono in una casa a forma di uovo. Questa, però, non è una semplice abitazione ma un vero e proprio veicolo trasformabile. Ogni volta che i BigFoot vanno in missione, la casa si trasforma in un veicolo diverso. Che sia un sottomarino, una navicella spaziale o un camper, la Gusciocasa può trasformarsi, a seconda della situazione, in qualsiasi mezzo di locomozione. Ogni giorno, infatti, la famiglia si imbarca in un qualche straordinario viaggio per conoscere insieme il mondo che li circonda.