Eni scrive ai clienti: Promozioni sospette, aiutateci a smascherarle. Ecco il numero per le denunce

“Come avrai sentito dai mezzi di informazione, le tariffe del mercato regolato hanno subito un aumento: il gas del 41,8% e quello della luce del 55%. Questo ha avuto un impatto su tutto il settore energetico e su tutti i fornitori di energia”. Comincia così la lettera inviata da Eni ai suoi clienti per tentare di frenare l’ondata di promozioni sospette scatenatasi con l’aumento delle tariffe. “Vogliamo informarti – continua la missiva – che stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di Clienti che sono stati contattati e hanno ricevuto promozioni sospette che riguardano i cambiamenti del mercato dell’energia. Per questo se hai dubbi riguardo la tua bolletta o sulla tua tariffa, contattaci al numero verde a te dedicato: 800 900 020. Per noi è importante darti tutti gli strumenti per gestire queste situazioni nel modo più sicuro, ecco perché abbiamo creato Spotlight: il progetto pensato per tenerti sempre informato sul cambiamento del mercato energetico e per aiutarti a riconoscere i comportamenti scorretti e scegliere così in modo consapevole le offerte di energia”.