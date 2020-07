I progressi scientifici dell’Arabia Saudita

Il sito dell’Ambasciata Saudita in Italia di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Principe Faisal Bin Sattam Bin Abdulaziz Al Saud, informa che i giornali sauditi nei giorni scorsi hanno evidenziato nei loro editoriali una serie di numeri, in ambito locale, regionale e internazionale.

Il quotidiano Al-Riyadh ha dichiarato nel suo editoriale che il Regno dell’Arabia Saudita continua i suoi progressi nel campo della ricerca scientifica, raggiungendo classifiche internazionali avanzate per diventare uno dei paesi più importanti che competono in questo campo. Il documento si riferiva al generoso sostegno fornito dal governo del Custode delle Due Sacre Moschee ai centri di ricerca dell’Arabia Saudita nel quadro della sua ambiziosa visione 2030 che mira a trasformare l’economia del paese da una base petrolifera in una dipendente.

Il documento afferma che l’Arabia Saudita occupa il 29 ° posto su 50 tra i principali paesi nella ricerca scientifica, secondo l’indice Witcher per il 2020, poiché l’unico paese oltre agli Emirati Arabi Uniti è entrato in questo elenco globale.

Il documento ha confermato che le eccellenti prestazioni del sistema di innovazione scientifica saudita e le loro capacità che li qualificano per continuare la corsa scientifica sono state la causa del raggiungimento di ranghi avanzati tra i paesi del mondo.

Il quotidiano Al-Yaum ha riportato nel suo editoriale che il Regno dell’Arabia Saudita ha preso molti provvedimenti per rafforzare il settore del turismo, che è visto come uno dei fattori più chiave per raggiungere gli obiettivi della sua Vision 2030.

Il settore del turismo in Arabia Saudita ha ricevuto un sostegno senza precedenti e incessante dal governo del Custode delle Due Moschee Sacre, Re Salman bin Abdulaziz Al Saud e HRH Crown Prince, ha aggiunto il documento.

Il documento ha concluso che un passo così importante contribuirebbe effettivamente alla diversificazione delle fonti dell’economia nazionale, creando un ambiente attraente per gli investimenti, aumentando le opportunità di lavoro per i cittadini, oltre ad attrarre gli investimenti locali ed esteri.