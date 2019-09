La Settimana giapponese a Venezia

Si svolge fino al 6 settembre la “Japan Week in Venice”, una serie di di iniziative culturali, incontri istituzionali ed economici, per consolidare il rapporto di amicizia tra Italia e Giappone. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Italia-Giappone in collaborazione con l’ambasciata nipponica in Italia, con il supporto del Comune e dell’Università di Venezia) e con i patrocini del Ministero degli Affari Esteri, dell’ambasciata italiana a Tokyo, della città metropolitana di Venezia. Vi partecipano manager di varie aziende e autorità istituzionali come l’ambasciatore italiano in Giappone Giorgio Starace, l’ambasciatore giapponese in Italia Keiichi Katakami, la segretaria generale della Farnesina Elisabetta Belloni, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e per le rispettive associazioni parlamentari di amicizia tra Italia e Giappone: Pier Ferdinando Casini e Ando Sama della Japan Foundation Hiroyasu. Tra gli eventi in programma: il 2 settembre la Mostra del cinema di Venezia con la proiezione di due filmati giapponesi, il 4 di settembre meeting istituzionale e messa in scena della Madame Butterfly, il 5 meeting tra operatori e manager di aziende e conferenza stampa a seguire, con la partecipazione dell’architetto Tadao Ande.

Questa settimana nipponica coincide con il Festival di Venezia e rappresenta una perfetta occasione per approfondire gli accordi tra i due paesi in campo culturale e cinematografico (ambito nel quale attualmente opera Enit Tokyo). Saranno inoltre consegnati premi a personalità italiane e giapponesi che hanno contribuito e tuttora contribuiscono allo sviluppo delle relazioni bilaterali tra le due nazioni.