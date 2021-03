Mikimoto Pearl Island, la casa delle perle

Mikimoto Pearl Island è la casa delle perle, la cui coltura fu avviata con successo nel 1893, per la prima volta nella storia, grazie al metodo messo a punto da Kokichi Mikimoto. Il Memoriale di Mikimoto san è stato costruito nel 1993 in occasione del centenario della cultura delle perle.

La sala è dedicata all’interessante e spesso turbolenta vita di Kokichi Mikimoto, detto il Re delle perle. Il suo amore per la città natale Ise – Shima e la sua passione per le gemme del mare sono illustrate in un video che si può vedere non appena si entra in casa, dove si incontrano persone che amano le perle. Tra queste le famose Ama San o meglio pescatrici di perle che sono sempre esistite e che furono al fianco di Kokichi Mikimoto fin dall’inizio, raccogliendo per lui le ostriche, madri dalle profondità marine dell’oceano. Rappresentano un’attrazione all’interno del centro dedicato alla cultura delle perle: sono vestite con i costumi tradizionali e vanno alla ricerca delle ostriche contenenti le perle. Al centro della piazza fu eretta la statua di K. MIkimoto nel 1953 che raffigura il Re delle perle degli ultimi anni con in mano lo scettro imperiale ed il caratteristico simbolo Yamataka su cappello e mantello.

Ise – Shima è calorosa ed ospitale, situata a due passi dal famoso e grande tempio di ISe -Jingu, tempio consacrato alla dea Amaterasu Omikami. Non molto distante dalle famose due rocce Meoto – Iwa, meglio conosciute come le Rocce Marito e Moglie, due scogli situati sulla costa di Futami, prefettura di Mie Ken (a sud di Tokyo), e meta dei fidanzati prima del matrimonio. Toba si trova nel cuore del Giappone. Essendo la porta del Parco Nazionale, situata nel lato ricco di vegetazione della montagna e baciata dal generoso mare, la città brulica di turisti da tutto il mondo. Nell’incantevole vista si scorge la famosissima isola delle perle divenuta famosa nel 1951 come primo centro della cultura e produzione delle perle al mondo.