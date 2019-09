Napoli, Comune pronto a stabilizzare 170 Lsu

“Sarà approvata a breve la delibera di giunta comunale che fissa a 170 il numero dei lavoratori socialmente utili che saranno stabilizzati nel 2019. Un incremento di 70 unità rispetto alle 100 previste nel piano del fabbisogno per l’anno in corso e portera’ in organico nuovi esecutori amministrativi (di categoria B) a copertura delle esigenze delle Municipalita’ in materia di stato civile e anagrafe”. Lo ha spiegato il direttore generale del Comune di Napoli, Attilio Auricchio, nel corso della riunione della commissione Lavoro presieduta da Vincenzo Solombrino. All’incontro ha preso parte anche l’assessora al Lavoro Monica Buonanno e la responsabile dell’Area Lavoro Paola Sparano. Auricchio ha inoltre confermato che “non solo è stato possibile incrementare la quota di personale stabilizzato nel 2019, ma anche impiegarlo full-time, e resta fermo l’obiettivo di ridurre da tre a due anni, quindi entro il 2020, il termine per l’assorbimento degli altri Lsu”. Per Buonanno si tratta di “una giornata importante quella di oggi che chiude una lunga stagione di precariato pubblico e di battaglie per la dignita’ dei lavoratori”. Questi i prossimi passi della stabilizzazione: dopo l’approvazione della delibera, si attendera’ il via libera della commissione Finanza Locale di Roma e poi verra’ predisposto l’avviso pubblico rivolto a tutti i lavoratori socialmente utili del Comune. “Un avviso – ha precisato l’assessora – rivolto a tutte le categorie di lavoratori: sara’ quindi possibile per un dipendente di categoria C, qualora lo ritenesse utile, concorrere anche per i profili A o B, oggetto di questa prima tornata di stabilizzazioni. Al termine della procedura, gli Lsu risultati idonei verranno chiamati in base alla loro posizione nella graduatoria unica regionale ed entro novembre l’intera procedura sara’ conclusa. A partire dal 2020 si iniziera’ invece a predisporre il piano di fabbisogno per gli Lsu di categoria C”.