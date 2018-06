Napoli, Nouvelle Observateur “elegge” la città a capitale italiana della cultura: la soddisfazione del sindaco

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha espresso “apprezzamento e soddisfazione” per l’articolo pubblicato sul giornale francese ‘Nouvelle Observateur’ in cui si parla di Napoli come “capitale italiana della cultura”.

“Mi fa molto piacere – ha affermato – e conferma i nostri dati statistici secondo i quali Napoli è negli ultimi anni la città che maggiormente ha messo in campo un’offerta culturale di qualità e quantità, impegno ripagato da presenze turistiche che nella sua storia questa città non aveva mai registrato”.

“Tutti – ha concluso – vedono nella cultura e nell’umanità di Napoli gli elementi caratterizzanti della sua svolta”.