Negozi Zara assumono oltre 150 Commessi e Responsabili Negozio

L’azienda è alla ricerca di nuovo personale in Italia

Zara, una delle principali società di moda internazionale, che fa parte di Inditex, uno dei maggiori gruppi di distribuzione al mondo, offre opportunità di lavoro a oltre 150 Commessi/e, Vice Responsabili di Negozio e Visual Merchandiser oltre a tante opportunità di Stage. I Commessi/e dovranno fornire un alto livello di servizio al cliente, supportare tutto il team nelle diverse funzioni (dall’assistenza al cliente alla cassa, dalla ricezione della merce al camerino), mantenere rifornito il punto vendita, tenersi sempre aggiornati sulle ultime tendenze della moda, supportare i colleghi in caso di bisogno e rispettare tutte le norme di salute e sicurezza; i Vice Responsabili di Negozio dovranno coordinare e supervisionare tutte le operazioni dello store, monitorare i dati di vendita, organizzare gli spazi e gestire lo stock, supervisionare le operazioni di cassa e gestire lo staff, motivare, incoraggiare e inspirare il team; i Visual Merchandiser dovranno creare allestimenti in linea con le politiche commerciali dell’azienda, curare il layout interno del negozio ottimizzando gli spazi e valorizzando il prodotto, analizzare le vendite per creare delle strategie ad hoc e massimizzare la redditività del negozio.

Inditex è un’azienda che promuove le pari opportunità ed è fortemente impegnata a favore della diversità e nella multiculturalità infatti le squadre di lavoro includono persone provenienti da culture, background ed esperienze diversi, utilizzando tutti gli strumenti necessari per lavorare in sicurezza.

Per verificare tutte le figure… continua a leggere

