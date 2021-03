Sanremo: Matilda De Angelis, ‘palco per messaggi importanti ma stasera faccio l’artista’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Cerco sempre di battermi per un certo tipo di emancipazione. Io mi sono esposta, per una cosa di cui ho ritenuto importante parlare. Ma il placo di Sanremo è un palco di musica e di arte, verranno stasera lanciati tantissimi messaggi importanti e ho pensato semplicemente di godermela, e mi va bene così”. Matilda De Angelis risponde così a chi le chiede se stasera utilizzerà il palco di Sanremo per lanciare messaggi importanti sul valore della donna e sull’importanza di non farsi condizionare dagli stereotipi.