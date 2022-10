Super Osimhen, il Napoli espugna l’Olimpico ed è sempre più primo

Il Napoli non si ferma e batte anche la Roma a domicilio, centrando l’undicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Finisce 1-0 grazie al bel gol di Osimhen, che permette alla squadra di Spalletti di riprendersi la vetta della classifica in solitaria a +3 sul Milan. Nulla da fare invece per gli uomini di Mourinho, costretti a veder interrompere la striscia di tre successi di fila e a cadere per la terza volta in Serie A. Capitolini che restano fermi a quota 22 scivolando a -7 dal primo posto.