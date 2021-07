Usa, Los Angeles si prepara ad ospitare la prima fiera del made in Italy in California

La prima fiera del made in italy a Los Angeles. Descrivono così, sul sito di Nexxt Expo, l’evento internazionale per promuovere il made in Italy in California, con la partecipazione di aziende italiane di tutti i settori che potranno avere l’opportunità di vendere i propri prodotti all’interno di una grande manifestazione. Non solo: le aziende avranno anche l’opportunità di incontrare le grandi catene di distribuzione, importatori, broker, con l’organizzazione di un calendario di appuntamenti personalizzato. La fiera – si legge – sarà ospitata all’interno della Little di Los Angeles, a San Pedro, in una zona appena realizzata e sarà una grande festa, con eventi, intrattenimenti, convegni, per far conoscere il vero made in Italy ai visitatori. Oltre 200 Pmi hanno già aderito a Nexxt Expo, in programma dal 27 al 30 ottobre 2021. L’evento è patrocinato dal Consolato Generale d’Italia a Los Angeles, con il supporto di istituzioni come la Sace, l’Ita, la Lilaa, Confartigianato, Cna, Regione Friuli Venezia Giulia e presto, anche Toscana e Lombardia.