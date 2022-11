Zes e Zls, porti come nuovi poli di sviluppo. Intesa Sanpaolo ne discute a Napoli martedì

Le Zone Economiche Speciali (Zes) e le Zone Logistiche Semplificate (Zls) sono al centro dell’evento di Intesa Sanpaolo in programma martedì 8 novembre 2022, alle ore 10.30, a Napoli presso la sede delle Gallerie d’Italia di via Toledo, 177. Si discuterà di porti come nuovi poli di sviluppo.

Introduce e modera Raoul de Forcade, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, mentre l’apertura dei lavori è affidata a Giuseppe Mario Nargi, direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo. E’ previsto un intervento introduttivo su “Portualità, fattore di attrazione di investimenti produttivi” di Massimo Deandreis, direttore generale SRM.

Due le tavole rotonde. La prima dal titolo “Zes e Zls: nuovi strumenti per la crescita del territorio” vedrà impegnato Fulvio Lino Di Blasio (presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale – porti di Venezia e Chioggia), Floriana Gallucci (commissario straordinario del Governo per la Zes Ionica Interregionale Puglia-Basilicata), Giuseppe Romano (commissario straordinario del Governo per la Zes Campania e Calabria) e Anna Roscio (responsabile Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo).

A seguire la tavola rotonda dal titolo “Imprese e finanza a supporto del PNRR per lo sviluppo dell’economia del mare” con Riccardo Dutto (Head of Infrastructure & Real Estate Partners di Intesa Sanpaolo), Vito Grassi (presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, Vice Presidente Confindustria), Umberto Masucci (presidente nazionale The International Propeller Clubs,presidente F2i Holding Portuale), Mario Mattioli (presidente Confitarma). Le conclusioni sono affidate a Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo.