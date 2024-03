Alcuni consigli per pianificare la propria carriera

Muovere i primi passi nel mondo del lavoro non è facile, così come non lo è riqualificarsi e decidere di cambiare completamente la propria carriera: richiede coraggio, un po’ di fortuna, tanta determinazione e, soprattutto, pianificazione.

Che tu sia uno studente o uno specialista in cerca di nuove opportunità, pianificare la tua carriera significa tracciare un percorso in grado di portarti da un punto A (la tua situazione attuale) a un punto B (idealmente, il tuo lavoro dei sogni).

Qui di seguito riportiamo alcuni consigli su come pianificare la propria carriera così che tu possa scegliere il percorso che meglio si addice alle tue caratteristiche e ai tuoi desideri.

Conoscere meglio se stessi

Quando ci si trova a pianificare la propria carriera, la prima cosa in assoluto da fare è un’analisi di se stessi, esplorare i propri interessi, hobby, le attitudini e i punti di forza. Considera quali attività ti rendono felice e ti coinvolgono di più.

Per farlo, è possibile avvalersi di un test orientamento al lavoro online, oppure prendere carta e penna e rispondere a determinate domande: quali sono i tuoi interessi? Cosa ti piace fare davvero e cosa riesci a fare bene?

Quanto sono richieste le tue abilità?

Una volta chiarito quali sono le tue abilità e le cose che ami fare, è il momento di fare un’approfondita ricerca online per capire quanto queste siano richieste nel mondo del lavoro.

Ma non fermarti alla superficie. Ad esempio, molti pensano che le persone brave con le lingue possano lavorare solo come insegnanti in scuole e università, oppure come traduttori e interpreti. In realtà, non è affatto così. Su Internet, è possibile trovare un gran numero di posizioni aperte che richiedono commerciali per i mercati esteri, oppure nel settore della creazione di contenuti digitali per piattaforme internazionali.

In uno scenario simile, entra in campo un altro aspetto da considerare durante la pianificazione della propria carriera: il carattere. Le persone più espansive si troveranno meglio a lavorare al contatto con studenti e clienti, mentre quelle introverse preferiranno sicuramente lavorare al computer traducendo o scrivendo.

Esporsi al settore

Come dice un vecchio proverbio: “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. Una volta pianificata la propria carriera, è fondamentale “testare” questa decisione sul campo.

Ad esempio, è possibile frequentare corsi di formazione specializzati in un determinato settore che sono in grado non solo di formare, ma anche di permetterti di capire se la carriera pianificata rispecchia davvero i tuoi interessi.

In alternativa, puoi prendere in considerazione la possibilità di trovare tirocini o stage brevi nel settore prescelto. Se sei ancora uno studente, il periodo estivo è il migliore per mettersi alla prova senza le distrazioni dello studio e anche per trovare sostituzioni di personale andato in vacanza o piccoli lavori stagionali.

Il potere del networking

Quando si pianifica la propria carriera, è importante mettersi in contatto con persone in grado di dare preziosi consigli o fare da guida all’interno del nostro settore. A scuola o all’università può essere un professore o un collaboratore di una determinata materia ad esempio.

Se non si conoscono ancora persone del genere, ormai non è difficile trovarle usando piattaforme specializzate come i social media e, nello specifico, Linkedin. Per chi preferisce socializzare dal vivo, invece, esistono eventi e conferenze dedicate a qualsiasi settore che possono essere frequentate liberamente o pagando pochi euro per l’ingresso.

Fare networking può fornire orientamento, raccomandazioni e approfondimenti su potenziali percorsi di carriera, certo, ma risulta anche molto utile nel lungo periodo, quando, a carriera intrapresa, si conosceranno già bene altri professionisti dello stesso settore.