Cassette rosse, Bcc dalla parte delle donne

“Cassette rosse in BCC”, sono state installate nelle sedi della BCC di Napoli in via Cervantes, a Chiaia e a Casoria. Un progetto che nasce dalla volontà di contrastare tutte le forme di violenza e in particolare quella di genere, proposto dall’Associazione “Sportello Rosa Aps” con il patrocinio di iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo e Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria.

“Cassette Rosse in BCC – ha dichiarato Amedeo Manzo, Presidente della Federazione Banche di Comunità Campania Calabria e presidente BCC di Napoli – è la proiezione del bisogno del nostro territorio di affrontare in maniera radicale la violenza di genere. Il progetto Cassette Rosse in BCC rappresenta uno strumento di dialogo e di ascolto, oltre che di supporto. A questa iniziativa stiamo offrendo un sostegno solido allargandola all’intera regione Campania e Calabria”.

Uno strumento che agisce sulla violenza economica diventando un’opportunità per molte donne di emanciparsi e di raggiungere la propria indipendenza. L’iniziativa è nata dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, Federcasse, l’ABI, l’Ente Nazionale per il Microcredito e la Caritas Italiana cui la banca ha prontamente aderito.

“Da oltre venti anni – ha affermato Teresa Fiordelisi, Presidente di iDEE Associazione delle Donne del Credito Cooperativo – ci impegniamo a favore della valorizzazione del contributo femminile nel sistema del credito cooperativo affinché si diffonda la consapevolezza del valore sociale, culturale, aziendale ed economico che la piena parità può produrre. È fondamentale un’azione congiunta contro la violenza così come una presa di posizione condivisa”.