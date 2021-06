Si chiama “Napoli ‘n bike” ed è il servizio di bike sharing elettrico in città. Sarà presentato in via Partenope, di fronte al Grand Hotel Vesuvio di Napoli, mercoledì, 9 giugno 2021, alle ore 11:30. E’ realizzato in collaborazione con Mc Consulting, Unicoenergia, Esa e Q8.