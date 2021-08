Bitcoin: la criptovaluta che piace

E’ un dato di fatto: i Bitcoin sono una criptovaluta ad altissimo tasso di gradimento, piacciono a tutti in particolare a chi vuole fare business, negli anni si è sviluppata la certezza che grazie a questa critpovaluta si riescono a fare investimenti di valore con qualche click.

Secondo un recente studio statistico realizzato da Chainalysis l’adozione dei Bitcoin da Luglio 2020 a Giugno 2021 come metodo per fare le transazioni digitali in tutto il mondo è cresciuta di valori importanti e, se si guarda ‘adozione delle criptovalute da parte dei consumatori di tutto il mondo si può ben affermare che esse siano aumentate dell’880% nell’ultimo anno. Nello stesso modo crescono le transazioni e le attività attraverso l’app Bitiq.

Bitcoin il giusto investimento per il futuro

La criptovaluta più amata al mondo, i Bitcoin, sono il miglior investimento per il futuro, ne sono certi tutti coloro che quotidianamente si interessano ai BTC. Ormai pare essere passata la paura del crollo infatti la critpomoneta si è riportata intorno ai 50mila dollari con un importante balzo in avanti di circa il 60% in meno di un mese, un balzo che nessuno si poteva mai aspettare e che ha fatto battere il cuore ai più. Proprio perchè non è una moneta ufficiale non teme l’estrema volatilità di tutte le altre e, nonostante lo scenario mondiale inquietante tra pandemia e guerre in arrivo, le transazioni digitali crescono e questo ai Bitcoin piace parecchio.

Il rialzo che fa battere il cuore

E’ questo un ottimo momento rialzista, gli investimenti in criptovaluta prendono un senso differente e piacciono ai maggiori investitori mondiali. Siamo già alla quinta settimana consecutiva ed entriamo nella sesta di rialzo, il prezzo è fluttuante ma non accadeva da parecchio che il valore di scambio fosse prossimo ai 43mila euro, un’enormità che fa gola a tanti. I mercati, scrivono gli esperti, sono tornati al di sopra di una capitalizzazione di mercato di 1,8 trilioni di euro, dato il rally della maggior parte delle criptovalute, su tutte Cardano.

Intanto il sentiment dei mercati è davvero positivo: infatti basta pensare che gli utili del BTC in questo ultimo mese hanno avuto una crescita pari al 20% mentre il prezzo di Ethereum è cresciuto di circa il 25%. Ad oggi il potere della speciale valuta è dovuto all’aumento esponenziale di aziende e realtà che la prediligono per le transazioni virtuali e non solo, il suo fascino ormai è diventato una vera attrazione, ci sono tantissimi tra i CEO del web che hanno scelto di fare investimenti importanti e questo fattore ha rafforzato la credibilità ovunque.

I mercati in questo momento sono in attesa di una presunta nuova guerra in Afganistan ma il digitale non teme questi eventi, anzi! Crescono gli investimenti, si moltiplicano le operazioni e nonostante i miners cinesi preferiscano chiudere le linee di investimento, arrivano novità di valore che sembrano migliorare l’attrattività per chi, anche poco, ha deciso di provare ad investire i risparmi con una metodologia non tradizionale.