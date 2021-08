Calcio: Paro, ‘dispiace perdere ma importante aver messo in difficoltà l’Atalanta’

Torino, 21 ago. – (Adnkronos) – “I ragazzi hanno fatto un percorso importante, eravamo curiosi di capire come potevamo giocare contro una squadra che ha messo in difficoltà tutti. Nel calcio conta il risultato e dispiace aver perso una partita che non meritavamo di perdere. I ragazzi devono tenersi questo dentro, ma si pensa alla prossima”. Il vice allenatore del Torino Matteo Paro commenta così l’amara sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta. Paro era in panchina al posto dello squalificato Ivan Juric.