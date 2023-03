Chin8 Neri e Solari Ecran-Uragme premiati al Cosmoprof 2023 di Bologna

Se è vero che gli esami non finiscono mai, l’assegnazione di un premio dona la gioia di una promozione accademica. È stato questo il sentimento che ha attraversato la Buyers Lounge del padiglione 14 di Cosmoprof Worldwide Bologna, nel corso della cerimonia di consegna dei B2B Beauty To Business Awards e degli HC Home Care Awards.

Il Premio, ideato dal Gruppo editoriale Tespi Mediagroup, ha assegnato a Chin8 Neri e Uragme con i solari Ecran,il riconoscimento come miglior iniziativa di co-marketing 2022, attraverso una giuria composta da operatori del retail – tra cui Decò, Conad, Crai, Todis, Carrefour e Despar – tra tutte le aziende che nel 2022 si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di marketing, comunicazione e charity nel mondo del curapersona e cura casa.

L’iniziativa, che ha coinvolto oltre trecento punti vendita di Acqua&Sapone, proponeva, con l’acquisto di una confezione di Solari o Doposole Ecran di Uragme, in omaggio una bottiglia di Chinotto Neri edizione limitata nel formato 33 cl riservata alle iniziative speciali.

Oltre alla comunicazione sul punto vendita e relativo volantino, la promozione è stata accompagnata dalla campagna digitale “Per diventare Neri ci vogliono gli ingredienti giusti”, realizzata dall’ Agenzia Vox Adv di Napoli, un immediato ironico rimando ai due prodotti e alla stagione estiva.

“E’ sempre un piacere promuovere il nostro Brand attraverso iniziative mirate a “coccolare” il consumatore – dichiara Giordano Giglio, direttore marketing di Chin8 Neri – e questa collaborazione con Uragme per i solari Ecran ha offerto l’opportunità di donare un doppio momento di relax estivo, un abbinamento perfetto da vivere a casa o in vacanza” .

“La campagna solari 2022 – aggiunge Mauro Bologna, responsabile settore Grande Distribuzione – si è distinta dalle precedenti non solo per aver presentato i prodotti ECRAN, sinonimo di alta qualità per la cura e protezione della pelle, prima e dopo l’esposizione al sole, ma anche per la possibilità di omaggiare il consumatore di un prodotto storico, famoso e di alta qualità come il Chin8 Neri. Tutto il team URAGME è stato fiero di aver lavorato a stretto contatto con il team Chin8 Neri nella realizzazione di questa bella iniziativa”.