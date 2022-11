Confesercenti lancia un patto di coesione con gli eletti in Campania

La Confesercenti Campania terrà un incontro lunedì 21 novembre, a partire dalle ore 10.30, presso il Gold Tower Hotel di via Brecce a Sant’Erasmo n.185, nel cuore di Napoli, per proporre ai parlamentari eletti in Campania un patto di collaborazione e coesione istituzionale per la regione.

Interverrà Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania e vice presidente Nazionale, insieme ai presidenti e dirigenti provinciali di Confesercenti.

Parteciperanno Michele Schiano di Visconti, on. Marta Schifone, Gerolamo Cangiano, Marco Cerreto, Carmen Letizia Giorgianni, Edmondo Cirielli, Gianfranco Rotondi (Fdi); Luigi Nave, Gaetano Amato, Sergio Costa, Michele Gubitosa, Francesco Castiello (Movimento 5 Stelle); Annarita Patriarca, Tullio Ferrante, Francesco Maria Rubano (FI); Gianluca Cantalamessa, Gianpiero Zinzi (Lega); Francesco Emilio Borrelli (Misto Alleanza Verdi); Ettore Rosato, Antonio D’Alessio (Azione Italia Viva); Marco Sarracino, Arturo Scuotto, Piero De Luca (Pd);

Giovanna Petrenga (Gruppo Nuovi Moderati).

“Nel corso dell’incontro – si legge in una nota – Confesercenti Campania intende formulare alcune proposte indispensabili per le categorie economiche della ristorazione, del commercio, del turismo e dei servizi, a rischio polverizzazione per l’impossibilità di far fronte ai pagamenti del caro energia e per altri aumenti”. “Sulle 15 proposte, che per Confesercenti possono frenare l’inarrestabile crisi delle attività economiche e produttive, chiederemo risposte ed impegno rigoroso ai politici intervenuti”, conclude la nota.