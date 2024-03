Confindustria Veneto Est sostiene Orsini per il dopo Bonomi

Roma, 27 mar. (askanews) – Confindustria Veneto Est sostiene Emanuele Orsini nella corsa per la successione a Carlo Bonomi. E’ quanto trapelato al termine della riunione del consiglio presieduto da Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est. La riunione, tenutasi nella sede veneziana dell’associazione, ha dato un segnale di rinnovata compattezza associativa. È’ stata fatta una sintesi del confronto di questi mesi ed è arrivato un chiaro segnale di unità sulla scelta del candidato in vista del voto del prossimo 4 aprile. Confindustria Veneto Est esprime 10 voti in consiglio generale.