Consorzio Forestale ‘Sugherete del Golfo’, focus il 5 aprile a Policastro Bussentino (Salerno)

Il Consorzio Forestale “Sugherete del Golfo”, in collaborazione con il Future Food Institute, organizza il convegno “Quercus suber: un rebus da risolvere!”, che si terrà presso l’Hotel Torre Oliva di Policastro Bussentino (Salerno) il 05 aprile 2024 alle ore 15:30.

L’incontro di sensibilizzazione nasce per sostenere, valorizzare e promuovere l’appena nato Consorzio Forestale “Sugherete del Golfo”. La conferenza vedrà la partecipazione di importanti esperti del settore, che discuteranno delle problematiche e soluzioni per la sostenibilità ambientale e sociale delle nostre sughere.

Sarà un’occasione per fare networking e scambiare idee tra cittadini e professionisti del settore. Il Consorzio Forestale Sugherete del Golfo, nella cornice del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è il primo consorzio forestale della regione Campania e comprende il territorio che si estende nel Cilento, dalle colline retrostanti Palinuro al lembo costiero più meridionale della Campania, per abbracciare il Golfo di Policastro e il Golfo di Velia. Il Consorzio, attraverso la gestione partecipata ed associata del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà dei soci, ha l’obiettivo di valorizzare le sugherete cilentane, peculiarità territoriale, di accrescere il valore ecologico e sociale del patrimonio sughericolo locale e di promuovere una Gestione Forestale Sostenibile, salvaguardando la biodiversità e favorendo la creazione di attività produttive di beni e servizi. L’azione del Consorzio mira quindi a contrastare l’abbandono delle sugherete cilentane attraverso la riattivazione di una filiera sughericola locale, con l’introduzione di innovativi e sostenibili processi produttivi.

Propedeutico a quanto prima esposto, è necessario che vengano organizzati degli incontri di divulgazione e informazione delle conoscenze scientifiche e culturali affinché la popolazione locale possa comprendere il valore di questa specie arborea. A tal uopo La invitiamo a presenziare e a essere parte attiva del meeting.

AGENDA:

★ 15:30 – 20:00 convegno presso la sala “Anaconda” dell’Hotel Torre Oliva

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

➢ 15:30 – APERTURA DEL CONVEGNO – modera Roberto Mazzei

● Vincenzo Vecchio

Presidente Consorzio Forestale Sugherete del Golfo

Saluti di benvenuto e presentazione del CF “Sugherete del Golfo”

● Sara Roversi

Founder e Presidente del Future Food Institute

Saluti di benvenuto e presentazione del lavoro della Fondazione “Future Food Institute”

➢ 15:40 – 1° SESSIONE – modera Roberto Mazzei

PILLOLE DI ASSOCIAZIONISMO

● Piero Torchio

Segretario nazionale di Federforeste – Federazione Italiana delle Comunità Forestali

Esperienze in breve di associazionismo forestale

● Yamuna Giambastiani

Socio fondatore e Responsabile tecnico di Forest Sharing

Forest Sharing: strumenti tecnologici per la gestione aggregata dei boschi

● Cia – Confederazione italiana agricoltori – Salerno

Esperienze in breve di associazionismo tra aziende agro-forestali

● Coldiretti – Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti – Salerno

Esperienze in breve di associazionismo tra aziende agro-forestali

● Confagricoltura – Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana – Salerno

Esperienze in breve di associazionismo tra aziende agro-forestali

➢ 16:10 – 2° SESSIONE – modera Roberto Mazzei

GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE E CERTIFICAZIONE FORESTALE

● CONAF – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

La Gestione Forestale Sostenibile sinonimo di “gestione attiva”

● ODAF Salerno

La Gestione Forestale Sostenibile: il contesto salernitano

● Antonio Brunori

Segretario nazionale PEFC Italia

La certificazione forestale come valore aggiunto

● Giuseppe Bonanno

Direttore nazionale FSC Italia

L’esperienza delle sugherete sarde: la certificazione FSC come buona pratica

➢ 16:40 – 3° SESSIONE – modera Andrea Cutini CREA Foreste e Legno

LA SUGHERA: CONOSCERE PER CUSTODIRE

● Susanne Franz & Hartmut Saam

Soci del Cons. For. Sugherete del Golfo

Lettura musicale: “Ùpupa – immagini da un bosco di querce da sughero”

● Pino Angelo Ruiu

Referente scientifico del settore “Sughericoltura e Selvicoltura” di Agris Sardegna

Caratteristiche della Quercus suber e modalità di gestione delle sugherete

● Salvatore Seddaiu

Referente scientifico del settore “Difesa delle Piante Forestali” di Agris Sardegna

Le principali problematiche fitosanitarie della quercia da sughero: sintomi, cause e

possibili interventi di recupero.

● Sara Maltoni

Forestas – Agenzia Forestale Regione Sardegna

Strategie per il rilancio della sughericoltura nel nuovo “Piano Sughericolo Nazionale”

➢ 17:40 – COFFEE BREAK

➢ 18:00 – 4° SESSIONE – modera Andrea Cutini CREA Foreste e Legno

LE SUGHERETE CONSORTILI: I PRIMI RISULTATI E OBIETTIVI FUTURI

● Francesco Torre

RTP Altomonte & Company

I risultati delle prime analisi tecnico-scientifiche propedeutiche alla pianificazione del

Consorzio “Sugherete del Golfo”

● Giovanna Battipaglia

Docente di Gestione delle risorse forestali Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Monitoraggio delle foreste: approccio multidisciplinare e applicazione dei tree-talker

● Mauro Senatore

Samagri S.r.l. – Tecnologie innovative per il ripristino della fertilità in suoli stanchi

Cure sperimentali con consorzi di microrganismi contro le fitopatologie

➢ 18:30 – 5° SESSIONE – modera Andrea Cutini CREA Foreste e Legno

TAVOLA ROTONDA interventi dal pubblico

➢ 19:00 – 6° SESSIONE

ARTE E NATURA – modera Roberto Mazzei

● Federico Stefani

Fondatore di Vaia

Tempesta Vaia e Vaia Cube: storia di una catastrofe e una rinascita

● Giuseppe Jepis Rivello

Filmmaker, consulente e formatore per la narrazione

Premiazione concorso fotografico “Obiettivo Suber Sensibile – tra sughere e Golfo”

● Eva De Felice

Docente di arte in pensione

Premiazione concorso artistico “Prospettive Suber Sensibili”

➢ 19:30 – CHIUSURA DEL CONVEGNO – modera Roberto Mazzei

● Giusy Armida

Psicologa clinica

“I luoghi della cura nelle relazioni umane”

● Nicola Caputo

Regione Campania Ass. Agricoltura e Foreste

Saluti conclusioni

● Marianna Scarpitta & Hartmut Saam

un duo di tamburello e fisarmonica

“Anime del sud”

➢ 20:00 – RINFRESCO A “SUON DI DANCING” ‘70 ‘80 ‘90 – modera Lucignolo!!