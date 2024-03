Dalle notizie del mondo ASviS, Diritti umani: imprese italiane avanzano ma ancora lontane dai principi guida Onu

Si riporta di seguito il testo integrale di Monica Sozzi dal sito ASviS del 19/2/24.

Il tema dei diritti umani è un “argomento ancora poco compreso nella sua complessità” dalle imprese italiane. Tuttavia, la sensazione è che “l’inerzia stia per essere vinta”. È quanto emerge dalla seconda edizione del report Avanzi “Imprese e Diritti Umani. Un sistema in movimento verso la Direttiva Ue”, presentato il 15 febbraio presso la Camera dei Deputati. Il documento, frutto dell’attività di un Osservatorio permanente sulle politiche e strategie aziendali in materia di Diritti umani (Oiidu), offre un quadro dettagliato e aggiornato sulle modalità con cui le grandi società integrano i diritti umani nelle loro operazioni e strategie, evidenziando le criticità e promuovendo le buone pratiche. Rispetto alla prima edizione, il campione d’indagine è stato esteso da 28 a 50 società italiane, di cui 40 quotate e 10 non quotate.

“Qualche segnale si intravvede”, ha dichiarato Davide Dal Maso, Ceo di Avanzi – Sostenibilità per Azioni, citando la Csddd, la direttiva europea sulla due diligence (al momento il voto è stato rinviato) e un contesto più favorevole: “Sarà perché gli investitori cominciano a fare domande via via più pertinenti, sarà perché, in generale, l’importanza delle questioni di sostenibilità è sempre più percepita tra le imprese, il sistema aziendale di tutela e promozione dei diritti umani si sta mettendo in moto”.

Il focus principale si concentra sulla rispondenza delle imprese con i principi guida Onu: esistenza e contenuti delle politiche aziendali sui diritti umani, approccio alla due diligence (inclusi meccanismi di segnalazione e reclamo) e sua applicazione nelle catene di fornitura, iniziative di rimedio adottate, politiche di formazione sul tema e pratiche di gestione delle risorse umane in relazione a diritti specifici come diversità, inclusione, equità e parità di genere.

Ma le imprese considerano i diritti umani un aspetto materiale, ossia in grado di influenzare in modo sostanziale valutazioni e performance nel medio e lungo termine?

Il 50% delle aziende sì, e nel 14% dei casi è tra i temi di maggiore rilevanza, mentre per le altre è dichiaratamente non materiale (18%) oppure non citato (32%). In generale, l’84% delle imprese osservate attribuisce importanza al tema, in maniera diretta o attraverso temi correlati come diversità, equità, inclusione (il più diffuso con il 36% delle imprese), formazione del personale, e benessere dei dipendenti.

Interessante considerare che la percentuale sale al 72% se si considerano le imprese che individuano come materiali alcuni specifici diritti riconducibili ai loro dipendenti.

Il dato sembra suggerire che le imprese italiane sembrano fare una distinzione: da un lato le attività proprie svolte in Italia, dove i diritti fondamentali sono considerati garantiti, e dall’altro i fornitori, dove invece può verificarsi, soprattutto all’estero, il rischio di violazione anche dei diritti fondamentali.

I dati evidenziano un trend di crescita dell’interesse per i diritti umani come tema materiale negli ultimi tre anni. Aumento di attenzione probabilmente influenzato dalle crescenti aspettative e dai nuovi obblighi normativi derivanti dalla Corporate sustainability reporting directive e dalla proposta di direttiva sulla Corporate sustainability due diligence.

Politica dei diritti umani

Il 60% delle 50 società esaminate ha implementato una politica sui diritti umani (seppur con denominazioni diverse) secondo i principali standard internazionali. L’adozione non è però diffusa in modo uniforme: l’82% per le quotate al FTSE MIB, contro il 33% delle Mid Cap (titoli a media capitalizzazione di mercato) e il 30% delle non quotate.

Solo un terzo del campione ha sviluppato una due diligence, essenziale per un approccio strutturato ai diritti umani, sia sulle proprie attività che sulla catena di fornitura.

Nelle società senza una politica dedicata ai diritti umani, la ricerca nei Codici etici rivela una maggiore enfasi sui diritti legati al lavoro, con meno riferimenti rispetto alle politiche sui diritti umani, eccetto per le tematiche di ambiente e corruzione.

Sempre in base all’analisi, nel 72% dei casi le politiche sui diritti umani contengono una citazione esplicita sia delle proprie attività sia della catena del valore come ambiti di attenzione e impegno aziendale.

Inoltre, il 90% delle politiche affronta la coerenza tra i principi dichiarati dalle imprese e le azioni reali di fornitori e partner commerciali, più di quanto non facciano specifici riferimenti alla catena del valore.

Risorse umane e formazione

L’analisi si concentra sugli aspetti più citati nelle politiche sui diritti umani e nei Codici etici, quali diversità e inclusione, non discriminazione e pari opportunità, equità e parità di genere, e la prevenzione di molestie e violenze psicofisiche. Escluse salute e sicurezza per la loro forte regolamentazione. Complessivamente, il 62% delle imprese monitorate risulta avere adottato una politica su almeno uno degli ambiti considerati. Il 40% delle imprese ha politiche di diversità e inclusione, solo un’impresa ha politiche di non discriminazione e pari opportunità, l’8% adotta politiche di equità e parità di genere, il 22% politiche contro le molestie e il 18% politiche che integrano due o più di questi temi.

Il 62% delle società monitorate ha implementato iniziative formative che promuovono la consapevolezza sui diritti umani, influenzando la cultura gestionale e lavorativa, le relazioni interne tra colleghi e quelle esterne con gli stakeholder.

Scarica il Rapporto