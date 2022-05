Fisco, dal 23 maggio online le dichiarazioni precompilate

al via da domani, lunedì 23 maggio, quando sono disponibili i modelli predisposti dal Fisco . In base alle informazioni in suo possesso ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio è possibile inviare la, accettandola così com’è oppure apportando modifiche e integrazioni. I cittadini possono consultare il proprioaccedendo nell’area riservata sul sito dell’con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest’anno è possibile affidare a uno un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione: una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento. La stagione dichiarativa 2022 si chiude il 30 settembre per chi presenta ile il 30 novembre per chi utilizza l’applicazione