Giampaolo Rossi amministratore delegato e Marcello Ciannamea d.g., grandi manovre alla Rai

E’ tempo di grandi manovre e accordi politici per delineare il futuro della Rai. Secondo indiscrezioni circolate negli ultimi giorni (il primo a darne notizia è stato il portale Dagospia) la premier Giorgia Meloni e il suo vice Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo per i vertici dell’azienda. Il ruolo di amministratore delegato andrebbe a Giampaolo Rossi (attuale d.g.), manager in quota Fratelli d’Italia, mentre quello di direttore generale verrebbe assegnato a Marcello Ciannamea, sponsorizzato dalla Lega. Intanto il 25 marzo scadono i termini per le candidature degli aspiranti membri del Cda.