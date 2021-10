[videojs_video url=”https://video.italpress.com/play/mp4/video/Yx2″]



Un progetto promosso dall’Associazione Sport Toscana Calcio Balilla, dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Lucca ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale attraverso lo sport e il calciobalilla. Focalis parte da Altopascio (Lucca) per arrivare in Congo, passando per Bruxelles, con lo scopo di costruire ed esportare nel mondo tavoli da biliardino inclusivi.

alp/sat/red